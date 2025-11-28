  • 會員
《Ａ場新股》「國產GPU第一股」摩爾線程超300萬元新股遭棄，中信證券接手

　　備受矚目的「國產GPU第一股」摩爾線程(滬:688795)昨晚發布首次公開發行股票並在科創板上市的發行結果公告。本次發行的網上、網下認購繳款工作已於11月26日結束。值得注意的是，雖然網下投資者(機構)全部足額繳款，但在網上發行環節，出現了近3萬股的棄購。

　　根據摩爾線程此前發布的公告，公司本次發行股份數量為7000萬股，發行價格為114.28元(人民幣．下同)/股，預計募集資金總額為80億元，扣除發行費用後，預計募集資金淨額為75.76億元。該股在2025年11月24日進行網上和網下申購。

　　在本次新股認購中，網下投資者繳款認購的股份數量為3920萬股，有效繳款認購的金額為44.8億元，放棄認購數量為0。而網上投資者繳款認購的股份數量為1677.07萬股，繳款認購的金額為19.17億元；放棄認購數量為29302股，放棄認購金額為334.86萬元。

　　根據有關規定，這部分被網上投資者「放棄」的股份，將全部由本次發行的保薦人中信證券股份有限公司包銷，中信證券需掏出約335萬元真金白銀將這部分股份收入囊中。此次包銷股份數量佔扣除最終戰略配售部分後發行數量的比例約為0.05%，包銷股份數量佔本次發行總規模的比例約為0.04%。
《經濟通通訊社28日專訊》

