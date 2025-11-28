【國務會議】李強：推進基本醫保省級統籌，加快優質醫療資源均衡布局

國務院總理李強27日主持召開國務院常務會議，部署推進基本醫療保險省級統籌工作。會議提出，要指導各地因地制宜分類施策，合理確定省級統籌的基金管理模式，提高基金使用效率；要協調推進基本醫保省級統籌和分級診療制度建設，加快推動優質醫療資源均衡布局，加強基層醫療服務能力建設，完善醫保支付和服務價格調節機制，更好滿足群眾就醫需求。
《經濟通通訊社28日專訊》
28/11/2025 08:28
