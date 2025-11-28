【國務會議】註冊會計師法草案提請人大審議，加強行業監管和財會監督

國務院總理李強27日主持召開國務院常務會議，會議討論並原則通過《中華人民共和國註冊會計師法（修正草案）》，決定將草案提請全國人大常委會審議。



會議指出，要強化法律約束，進一步加強行業監管和財會監督，嚴肅查處違法違規行為，促進註冊會計師誠實守信、依法履責，推動註冊會計師行業健康發展，在維護市場經濟秩序、保護投資者權益、提升企業經營水平等方面發揮應有作用。

《經濟通通訊社28日專訊》