【國務會議】註冊會計師法草案提請人大審議，加強行業監管和財會監督

國務院總理李強27日主持召開國務院常務會議，會議討論並原則通過《中華人民共和國註冊會計師法（修正草案）》，決定將草案提請全國人大常委會審議。
會議指出，要強化法律約束，進一步加強行業監管和財會監督，嚴肅查處違法違規行為，促進註冊會計師誠實守信、依法履責，推動註冊會計師行業健康發展，在維護市場經濟秩序、保護投資者權益、提升企業經營水平等方面發揮應有作用。
《經濟通通訊社28日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
28/11/2025 08:46
國務院總理李強27日主持召開國務院常務會議，會議討論並原則通過《中華人民共和國註冊會計師法（修正草案）》，決定將草案提請全國人大常委會審議。
會議指出，要強化法律約束，進一步加強行業監管和財會監督，嚴肅查處違法違規行為，促進註冊會計師誠實守信、依法履責，推動註冊會計師行業健康發展，在維護市場經濟秩序、保護投資者權益、提升企業經營水平等方面發揮應有作用。
《經濟通通訊社28日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N