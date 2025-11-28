【內房困局】標普降萬科評級，未來6個月發生困境重組的風險加劇

標普將萬科(02202)(深:000002)的長期評級由「CCC」下調至「CCC-」，評級展望由負面調整為列入負面觀察名單。



標普表示，未來6個月萬科發生困境重組的風險加劇，未來6個月，該公司將面臨大量債券到期，同時經營性現金流將為負，可用現金儲備也可能緊張。

《經濟通通訊社28日專訊》