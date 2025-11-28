  • 會員
AH股新聞

28/11/2025 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開0.11%，摩通上調中國股市評級

免責聲明

▷ 滬綜指低開0.11%，深成指及創業板指低開0.04%
▷ 摩根大通上調中國股票評級至「超配」
▷ 萬科A股跌逾2%，拖累地產板塊走軟

　　滬深股市今早低開調整，滬綜指低開0.11%，深成指及創業板指均低開0.04%。部分外資大行繼續看好中國股市，摩根大通將中國股票評級上調為「超配」，因AI應用、刺激消費措施等多項增量因素轉向積極，並表示相比潛在的下行風險，明年出現大幅上漲的可能性更高。

　　摩通亞洲主管、全球新興市場股票策略聯席主管Rajiv Batra領導的團隊表示，近期中國資產出現的調整，為入場提供了有吸引力的時點。在今年前9個月大幅上漲、創出2021年以來新高的背景下，MSCI中國指數四季度迄今回撤近6%。

　　展望明年，摩通團隊認為明年將有多重因素支持中國股票走強。報告寫道：明年將會迎來多重利好因素，包括人工智能的普及、刺激消費的措施以及治理改革等。摩通進一步指出，中國股市仍處於上一輪下行周期後的早期復甦階段，因此估值仍屬合理，投資者持倉也相對偏輕。對中國的樂觀情緒，加上政策支持、流動性寬鬆、治理改革，以及人工智能權重股前景轉為正面，這些因素意味著亞洲股市明年最有可能錄得溫和至亮眼的漲幅。

　　另外，市場關注內地龍頭房地產商萬科(02202)(深：000002)的債務困局。據悉萬科嘗試獲得短期貸款以幫助償還下月到期的57億元人民幣債券，但至少被兩家中資銀行拒絕。受違約擔憂影響，萬科A股盤初再跌逾2%，並拖累地產板塊走軟。

　　人民銀行今日進行3013億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有3750億元逆回購到期，即今日淨回籠737億元。人行本周共進行15118億元逆回購，對沖本周逆回購到期量16760億元，即人行全周收水1642億元。
《經濟通通訊社28日專訊》

