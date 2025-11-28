  • 會員
AH股新聞

28/11/2025 11:36

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.21%，鋰礦股漲幅靠前

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指半日升0.21%報3883.46點，深成指升0.72%
▷ 鋰礦股領漲，盛新鋰能升6.7%，大中礦業漲停
▷ 北京擬建太空數據中心系統，試驗星擬年底或明年初發射

　　A股市場低開反彈，三大指數盤中集體翻紅。滬指上午收升0.21%報3883.46點，深成指升0.72%，創業板指揚0.71%。滬深兩市半日成交僅9763億元（人民幣．下同），較上個交易日大減1123億元或10%。

　　從板塊來看，鋰礦股漲幅居前，盛新鋰能(深:002240)升6.7%，大中礦業(深:001203)漲停；海南自貿區、大消費板塊亦表現活躍。下跌方面，銀行及石油股走勢疲弱。

　　此外，商業航天概念股爆發，乾照光電(深:300102)、普天科技(深:002544)紛紛升停。北京擬在700-800公里晨昏軌道建設運營超過千兆瓦功率的集中式大型數據中心系統，以實現將大規模AI算力搬上太空。據規劃方案，數據中心系統由空間算力、中繼傳輸和地面管控分系統組成；建設分為三個階段，第一代試驗星「辰光一號」正開展總裝試驗，擬於今年底或明年初擇機發射。

　　在踏上擬對公募債券展期之路後，萬科(02202)(深:000002)境內債走勢跌宕起伏，早盤再現先暴跌被臨時停牌、再拉升的劇情。市場人士稱，從轉為上漲的多隻債券曾經一度統一在88元的成交價猜測，不排除有出於個人目的「做價」嫌疑。萬科A股早盤跌0.9%，H股轉跌為升1.4%。房地產板塊跌多升少，招商蛇口(深:001979)上午跌2.6%，萬通發展(滬:600246)跌2.7%。
《經濟通通訊社28日專訊》

