28/11/2025 15:07

《Ａ股行情》滬綜指縮量收升0.34%，本月挫1.67%六個月連升斷纜

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指11月最後交易日收升0.34%報3888.60點
▷ 滬深兩市成交額1.59萬億元，近四個月最低
▷ 滬指本月累跌1.67%，終止六個月連升走勢

　　11月最後一個交易日，滬深股市集體收升，滬綜指收高0.34%報3888.60點，深成指揚0.85%，創業板指升0.7%；成交大減，滬深兩市全日交易額約1.59萬億元（人民幣．下同），為近四個月以來最低，較上個交易日縮量1240億元或7.2%。

　　本月來看，滬指累跌1.67%，月中續創十年新高後震盪回落，結束六個月連升走勢。分析人士認為，海外股市的動盪、對AI潛在泡沫的憂慮以及年底機構兌現的壓力等因素，令科技成長板塊成為本月的領跌方向，並拖累指數表現。

　　值得留意的是，A股走勢繼續受地緣政治風險影響。本月中美關係明顯緩和，兩國元首會面後互減關稅及制裁措施，惟整體競爭格局不變，中國政府加快推進高科技自主自強進度，有消息指監管要求國家資助數據中心和國內大型科企不再使用美國英偉達AI芯片，國產半導體板塊一度迎來上漲行情。

　　中美貿易戰休戰之際，中日局勢卻再度緊張。日本首相高市早苗涉台言論引起中方強硬制裁，不僅發出避免赴日提醒，並暫停水產品等進口，以此要求日方撤回不當言論，事件繼而引發國家主席習近平和美國總統特朗普的再次通電，據報特朗普其後促日相避免局勢升級。雙邊關係動盪下，A股21日迎來單日急挫2.45%的「黑色星期五」。

　　另外，內房危機未除，房地產板塊11月亦錄得大跌。尋求展期債券的萬科(深:000002)今日盤中創2008年9月24日以來新低，最終收低1.65%，本月跌幅則高達14%。市場指出，大股東深鐵此前輸血超300億元也無法挽回頹勢，此番事態演變標誌著萬科在苦撐償債近兩年後，最終仍踏上出險之路。
　　　

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004526.66+0.25　
上證指數3888.60+0.346457.56
深證成指12984.08+0.859400.40
創業板指3052.59+0.70　
科創501327.15+1.26　
B股指數252.33+0.730.86
深證B指1294.60+0.410.43

《經濟通通訊社28日專訊》

