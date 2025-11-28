《Ａ股焦點》立訊精密升1.2%，預計今年出貨3000台人形機器人

立訊精密(深:002475)現價升1.2%，報57.65元人民幣；公司近日在機構調研中表示，在人形機器人領域，立訊精密已具備全產業鏈核心能力，除電池與部分關節模組外，可自主完成諧波齒輪等關鍵部件的精加工。在產能與產線建設方面，立訊精密今年預計出貨3000台人形機器人，當前第一代產線為半自動化手工線。
《經濟通通訊社28日專訊》
28/11/2025 11:17
