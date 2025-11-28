《貿易摩擦》「馬美對等貿易協議」或限制中馬合作，中方嚴正關切

中國商務部網站27日晚發文稱，商務部相關司局25日與馬來西亞貿工部相關負責人在北京就「馬美對等貿易協議」相關問題開展雙邊溝通。中方表示，樂見馬方與其他國家通過商簽經貿協議解決分歧，但任何協議不應影響全球貿易發展和區域合作，不得損害中方利益。中方對「馬美對等貿易協議」中的部分內容有嚴正關切，希望馬方從本國長遠利益出發，充分考慮並妥善處理。



馬方就中方關切問題逐項進行了解釋澄清，並表示馬方珍視中馬長期夥伴關係，願繼續深化雙方經貿合作。



據了解，美國與馬來西亞10月簽署了對等貿易協議，當中包含允許美國在馬來西亞與第三國簽署威脅到美國利益的協議時可以單方面撕毀協定、且美國擁有單方面解釋權的條款。馬來西亞政府早前承認，馬美對等貿易協議確實存在不公平，但協議的初稿內容更糟糕，「我們別無選擇，只能接受協議條款」。



這項條款被稱為「毒丸條款」。美國與柬埔寨也簽署了類似協定，外界預計美國與泰國、越南談判時也可能會列入該條款。雖然條款中未指名具體國家，但被認為明顯是針對中國，旨在阻礙東南亞國家與中國合作。

《經濟通通訊社28日專訊》