《中國要聞》福建十五五規劃建議：加快省屬國企戰略性重組和專業化整合

福建省發布關於制定福建省國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議，其中提到，要持續深化國資國企改革。具體舉措包括：實施新一輪國有企業改革專項行動，增強國有企業核心功能、提升核心競爭力；強化國有資本在關鍵核心技術攻關和前瞻性戰略性新興產業領域投入，健全國有企業科技創新機制；推進國有資本投資、運營公司改革，深化混合所有制改革；加快省屬國企戰略性重組和專業化整合，健全國有企業現代公司治理；完善國資國企管理監督體制機制和國有企業分類考核評價體系。



*加快建設製造強省，打造5個萬億級產業集群*



建議並提到，要加快建設製造強省。具體舉措包括：加快建設「555X」產業集群，推動形成萬億立柱、千億提升、百億成勢的發展格局；推動電子信息產業自主化鏈條化發展、現代化工產業一體化精細化發展、先進裝備製造產業高端化智慧化發展、現代紡織鞋服產業品牌化高附加值發展、新能源產業全鏈條多業態融合發展，著力打造5個萬億級產業集群；做強做優新材料、綠色食品、新型冶金、特色輕工、綠色建材與智慧家居等5個五千億級產業集群；發展壯大人工智慧與機器人、生物醫藥、節能環保、低空經濟、光電產業等5個千億級產業集群；聚焦新興產業和未來產業領域，加快培育若干百億級產業集群。

《經濟通通訊社28日專訊》