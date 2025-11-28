《兩岸關係》福建十五五規劃建議：適度超前構建對台通道樞紐，打造廈金、福馬「同城生活圈」

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 推進廈金、福馬「同城生活圈」建設
▷ 完善台胞在閩學習、工作、生活政策制度
福建省發布關於制定福建省國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議，其中在兩岸融合發展方面，建議表示要適度超前建設交通物流基礎設施，構建立體式綜合性對台通道樞紐；推進向金門、馬祖通水通電通氣通橋大陸側項目建設；支持廈門與金門加快融合發展、福州與馬祖深化融合發展，打造「同城生活圈」；加快平潭綜合實驗區開放發展，推進新一輪全島封關運作，建設兩岸共同市場先行區域、兩岸同胞共同家園。
完善增進台胞福祉和享受同等待遇的政策制度，為台胞在閩學習、工作、生活創造更好條件；支持更多台灣教師、學生來閩工作學習，優化提升台灣青年實習就業創業基地；完善台灣職業資格直接採認和採信制度；拓展台灣居民居住證應用場景；持續辦好海峽論壇等兩岸重大交流活動，加強青年、基層等領域交流；拓展兩岸青少年研學基地功能，促進閩台青年社團常態化交流。
*推進閩台投資貿易自由化便利化*
建議又表示，要深入探索兩岸共同市場建設路徑，優化涉台營商環境，進一步放寬台資台企市場准入限制，強化市場規則銜接、經貿機制對接，擴大兩岸標準共通領域和適用範圍，推進閩台投資貿易自由化便利化；滾動實施閩台融合發展重點項目；深化閩台產業合作，推動各類涉台園區提檔升級，建設海峽兩岸中小企業合作區，提升兩岸產業鏈供應鏈韌性；推進對台小額貿易創新發展，建設台灣商品集散中心，打造對台貿易樞紐；提升對台金融服務質效，建設多層次兩岸金融市場；加強閩岩科技創新合作，推動共建共性技術研發平台。建設閩台人才集聚平台。
《經濟通通訊社28日專訊》
