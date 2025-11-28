  • 會員
28/11/2025 11:39

《中國要聞》生態環境部：鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業碳排放權交易配額，需年內完成首次清繳

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 生態環境部將鋼鐵、水泥、鋁冶煉納入碳排放權交易市場
▷ 企業需於年內完成首次配額清繳，配額與實際產量掛鉤
▷ 目標2027年碳排放權交易市場覆蓋工業主要排放行業

　　全國碳排放權交易市場今年3月首次擴圍，鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業納入碳排放權交易市場管理，生態環境部則於上周印發《2024、2025年度全國碳排放權交易市場鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業配額總量和分配方案》，助力實現碳達峰、碳中和目標。生態環境部新聞發言人裴曉菲今日在生態環境部11月例行記者會上介紹，該《配額方案》充分借鑑發電行業的成熟經驗，延續基於碳排放強度控制的免費配額分配核心框架，按照類似「體驗期」式的定位，充分考慮宏觀經濟形勢等因素，樹立「激勵先進、鞭策落後」的鮮明政策導向，企業的配額量與其實際產出量掛勾，不設絕對的碳排放總量上限。

　　裴曉菲指，根據《配額方案》的部署安排，生態環境部組織新納入的3個行業（鋼鐵、水泥、鋁冶煉）的企業在年內完成首次配額清繳（註：透過交易購買或使用配額）。各級政府將組織督促企業按時完成履約，維護碳排放權交易市場的嚴肅性和有效性，推動市場平穩健康運行。

　　據生態環境部門日前介紹，《配額方案》發布後下發2024年度配額，重點排放單位將於年內完成首次配額清繳；明年上半年，生態環境部門將下發2025年度預分配配額，重點排放單位應在明年年底前完成2025年度配額清繳工作。生態環境部將堅持「成熟一個、納入一個」的原則，根據行業發展狀況、降碳減污貢獻、數據質量基礎、碳排放特徵等，有序擴大覆蓋行業範圍和溫室氣體種類，目標到2027年，碳排放權交易市場基本覆蓋工業領域主要排放行業。目前生態環境部已啟動化工、石化、民航、造紙等行業擴圍前期準備工作。
《經濟通通訊社28日專訊》

