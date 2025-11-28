《大灣區》深圳：推進龍崗區開展全國數字家庭首批試點地區建設

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

深圳市住房和建設局、深圳市工業和信息化局聯合印發《深圳市關於加快全屋智能應用推廣和產業發展的行動方案（2026－2028年）》，其中提出，大力推進龍崗區開展全國數字家庭首批試點地區建設工作，各區因地制宜推動各具特色的區級試點建設工作。



*鼓勵既有住宅對傳統家居產品進行數字化改造*



《行動方案》提出，在既有建築改造中推廣全屋智能節能改造，鼓勵公共建築應用全屋智能實現精準監測房屋使用、閒置情況等；推進居住建築配置智能綠色家居產品，推進產業園區提升智能化節能運行管理水平；鼓勵既有住宅對傳統家居產品進行電動化、數字化、網絡化改造，鼓勵實施適老化改造；鼓勵既有小區和城中村配置基本安全保障智能產品；鼓勵在城中村規模部署智能水錶、燃氣錶。



*加大全屋智能產品供給，促進全屋智能產業消費*



同時，加大全屋智能產品供給，從單品智能化升級與場景化系統集成雙路徑切入，聚焦「一老一小」新需求等；促進全屋智能產業消費，組織開展家居煥新等系列促消費活動；鼓勵各區支持居民在開展舊房裝修和局部升級改造中應用全屋智能等。



《行動方案》最終目標是到2028年底，全屋智能產業發展取得顯著成效，產業生態趨於成熟，產業生態圈和創新生態鏈更加匯聚，操作系統及芯片等基礎支撐更加成熟，在智慧城市建設領域中的應用場景更加廣泛，形成更為完善的全屋智能建設路徑和服務模式。

《經濟通通訊社28日專訊》