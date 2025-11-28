《Ａ股焦點》民企凌空天行量產高超音速導彈，關連股通宇通訊兩連板

總部位於北京的民企凌空天行25日在其微信公眾號以短片演示方式發布其「馭空戟-1000」高超音速導彈，聲稱支持500至1300公里射程、5-7馬赫飛行速度及360秒動力巡航時間，並具備自動識別目標、躲避威脅等性能，可通過陸基發射車部署，可針對海上移動平台和各類艦艇實施打擊。消息引起各界關注，凌空天行相關負責人隨後在27日回應稱，該款導彈的基本型目前已成功實現量產，集成人工智能決策與集群協同能力的智能型正處於全力研製階段。輿論認為，這是「軍民融合」戰略的典型成果。



A股市場亦大受震動，間接投資凌空天行的通宇通訊(深:002792)今日連續第二日漲停。與凌空天行在超高速飛行器複合材料新技術開發等方面有合作的天宜新材(滬:688033)昨飆20%漲停後，今日繼續向上，現升1.3%。同樣與凌空天行有關聯的國盛智科(滬:688558)昨日盤中快速拉升，日漲5%，今日高開後繼續上揚，現漲4.8%。



軍民融合概念股今日亦造好，銀河電子(深:002519)、航天機電(滬:600151)、雷科防務(深:002413)、航天發展(深:000547)、普天科技(深:002544)漲停，亞光科技(深:300123)飆逾12%，國機精工(深:002046)、航天工程(滬:603698)等升幅靠前。

《經濟通通訊社28日專訊》