《反內捲》工信部與動力和儲能電池企業座談，加快出台政策治理非理性競爭

工信部辦公廳微信公眾號「工信微報」發文稱，工信部今日組織召開動力和儲能電池行業製造業企業座談會，圍繞規範動力和儲能電池產業競爭秩序、推動產業高質量發展，聽取相關企業情況介紹及意見建議。12家動力和儲能電池產業鏈企業負責人圍繞企業生產經營、技術研發、市場競爭、知識產權保護等深入交流，介紹企業基本情況和當前面臨的困難問題，提出意見建議。工信部黨組書記、部長李樂成要求有關司局認真研究吸納、逐項推動解決。



李樂成指出，要加快推出針對性政策舉措，依法依規治理動力和儲能電池產業非理性競爭，加強產能監測、預警和調控，加大生產一致性和產品質量監督檢查力度，打擊知識產權違法行為，引導企業科學布局產能、合理有序「出海」，全力推動產業高質量發展。



李樂成並強調，行業企業要堅決抵制非理性競爭行為，共同維護健康有序市場環境；要堅持創新引領，加大研發投入，補齊短板弱項，提升企業核心競爭力；要強化產業鏈協同，加強合作，發揮協同增量效應，提升產業鏈自主可控水平，塑造發展新優勢。工信部將科學編制「十五五」產業發展規劃，加大技術創新支持，強化標準支撐引領，提升產業治理現代化水平。

《經濟通通訊社28日專訊》