龍源電力(00916)發超短期融資券20億元人民幣，票息1.61%

龍源電力(00916)(深:001289)公布，已於本周三（26日）發行超短期融資券，發行總額為20億元人民幣，所募集資金擬用於補充日常流動資金及償還有息債務。
該集團指，超短期融資券期限為57天，單位面值為100元人民幣，票面利率為1.61%。利息自昨日起開始計算。超短期融資券由上海浦東發展銀行和中國民生銀行作為主承銷商公開發售。
《經濟通通訊社28日專訊》
28/11/2025 08:42
