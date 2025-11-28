《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(27日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|2505.85
|寒武紀
|(688256)
|1327.61
|海光信息
|(688041)
|1235.97
|兆易創新
|(603986)
|1169.41
|藥明康德
|(603259)
|988.71
|恒立液壓
|(601100)
|941.88
|貴州茅台
|(600519)
|918.28
|紫金礦業
|(601899)
|915.53
|芯原股份
|(688521)
|808.25
|生益科技
|(600183)
|758.42
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3983.25
|新易盛
|(300502)
|3370.30
|陽光電源
|(300274)
|2500.13
|寧德時代
|(300750)
|2053.37
|勝宏科技
|(300476)
|1586.09
|賽微電子
|(300456)
|1496.43
|立訊精密
|(002475)
|1416.97
|東山精密
|(002384)
|998.86
|華工科技
|(000988)
|947.40
|香農芯創
|(300475)
|890.07
（以上數字取小數點後兩個位）
