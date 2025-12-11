《駐京專電》中國民航局與GE航空航天舉行雙邊會見，同意提升在華發動機安全運行水平

中國民用航空局副局長胡振江與美國通用電氣下屬公司GE航空航天民用發動機和服務總裁兼首席執行官羅素．斯托克斯10日在上海舉行雙邊會見。雙方將進一步深化戰略協同，共同推動全球航空業安全、高效、可持續發展。



雙方同意進一步提升在華發動機的安全運行水平，確保發動機航材供應鏈穩定，支持中國民機事業發展，共建常態化溝通機制。

《經濟通通訊社11日專訊》