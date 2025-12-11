《港滬深通》港股總市值47.4萬億元，滬深96.1萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(10日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2357
|312
|1699
|41
|2877
|39
|H股總數
(隻)
|405
|16
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1059
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|16979
|312
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|473766
|717
|534550
|882
|424692
|503
|流通市值
(億元)
|-
|-
|512544
|661
|368163
|502
|平均PE
(倍)
|14.65
|38.24
|14.56
|9.06
|31.19
|9.00
|成交
百萬元
|193531
|1211957
|1048799
《經濟通通訊社11日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽