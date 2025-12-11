  • 會員
AH股新聞

11/12/2025 08:10

《神州頭條》財經報章頭版摘要：11月CPI同比漲0.7%，創近21個月新高

▷ 11月CPI同比漲0.7%，創2024年3月以來新高
▷ 11月PPI環比連兩月上漲0.1%
▷ 20餘省公布地方「十五五」規劃建議

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

步調一致繪藍圖，因地制宜啟新篇--多省份「十五五」規劃建議觀察
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
黨的二十屆四中全會審議通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，為「十五五」時期中國經濟社會發展擘劃了宏偉藍圖。截至12月上旬，圍繞《建議》提出的主要目標和戰略任務，先後已有20餘個省份審議通過了地方「十五五」規劃建議，其中大多省份對外公布了地方「十五五」規劃建議。

11月CPI同比上漲0.7%，為2024年3月以來最高
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局12月10日發布數據顯示，11月份，居民消費持續恢復，全國居民消費價格指數(CPI)環比略降0.1%，同比上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.5個百分點，為2024年3月份以來最高。1-11月平均，全國居民消費價格與上年同期持平。

廣東統籌推進公募基金高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
公募基金高質量發展絕非「單兵突進」，而是監管部門、地方政府、基金機構同頻共振的「集體行動」。廣東構建了「省級統籌+監管落實+機構響應」的三級聯動機制，確保改革舉措層層遞進、落地見效。


《上海證券報》

步調一致繪藍圖，因地制宜啟新篇--多省份「十五五」規劃建議觀察
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
黨的二十屆四中全會審議通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，為「十五五」時期中國經濟社會發展擘畫了宏偉藍圖。

11月CPI同比漲幅擴大，PPI連續兩個月上漲
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
11月，全國居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.7%，為2024年3月以來最高，核心CPI同比上漲1.2%；工業生產者出廠價格指數(PPI)環比連續第二個月上漲0.1%，部分行業價格呈現積極變化。國家統計局12月10日公布的數據顯示，物價進一步企穩，需求穩步修復。

向全周期賦能者轉型，券業持續提升服務能力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在業內人士看來，證券行業正從「交易通道」進化為「價值創造平台」，其扮演的角色也從傳統中介機構演變為綜合金融服務生態的構建者。未來，具備專業能力、科技基因與全球視野的證券公司，將在資本市場高質量發展中佔據核心地位。


《證券時報》

政策工具協同發力，金融活水精準滴灌硬科技
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國銀河證券首席經濟學家、研究院院長章俊表示，資本市場將逐步形成覆蓋企業初創期、成長期、成熟期直至國際化階段的全鏈條融資支持體系，降低科技企業融資成本。同時，「長錢長投」的政策體系將更趨完善，市場穩定性和資源配置效率將進一步提升。

食品價格回升拉動，CPI漲幅創近21個月新高
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局12月10日公布數據顯示，11月份居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.7%，漲幅擴大；扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2%，漲幅連續3個月保持在1%以上。同期，工業生產者出廠價格指數(PPI)環比上漲0.1%，連續兩個月上漲；同比下降2.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

慎防AI光環掩蓋下的重組風險
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國產算力產業上下游巨頭中科曙光與海光信息之間的吸收合併大戲宣告終止。中科曙光股價隨即跌停，海光信息微跌。在人工智能熱潮下，這場曾經被寄予打造垂直一體化「算力航母」的交易，如今宣布各自揚帆起航，也為上市公司資產重組敲響風險警鐘：即便風頭無兩的龍頭股，重組整合也難保萬無一失。

