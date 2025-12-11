  • 會員
11/12/2025 17:00

《鍾之日記》中興AH齊挫，恒指升轉跌

▷ 恒指12月11日跌0.1%，成交額1825億港元
▷ 中興通訊涉美司法調查，AH股價大跌
▷ 萬科債券展期方案遭部分持有人反對

　　12月11日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　美聯儲一如預期減息0.25厘，美國股市周三（10日）收盤走高，港股早盤高開169點，其後繼續走揚，最多升260點；惟受制10天線，沽壓湧現下大市倒跌，恒指全日收報25530，跌10點或不足0.1%，主板成交近1825億元。

*滬指連挫三日，市場關注中央經濟工作會議*

　　滬綜指連挫三日，今日繼續收低0.7%，報3873.32點，深成指跌1.27%，創業板指軟1.41%；兩市全日成交額約1.86萬億元人民幣，較上一個交易日增4.4%。分析師稱，美聯儲如期降息25基點，短期預計受降息落地影響市場情緒有所提振，但持續性有限，昨日11月PPI數據顯示基本面弱復甦狀態不變，後續重點關注中央經濟工作會議。

　　地產板塊在上日急升後回調，指數挫近3%，其中萬科A(深:000002)跌3.4%；據報公司正嘗試就債券展期方案尋求支持，昨日與債券持有人召開線上會議。他們需在本周五（12日）前對萬科提出的「推遲一年償付債券」方案進行投票表決。不過早前至少三位持有人公開表示反對。

　　值得一提的是，聞泰科技(滬:600745)宣布已向荷蘭指定的安世半導體股權托管人發函，提議就相關爭議開展會談。該股收跌2.9%，報38.02元人幣。聞泰強調公司的訴求是恢復對安世的合法控制權及完整股東權利，這是解決當前「治理困局」的前提與基礎，冀通過對話彌合分歧，尋求符合各方利益的長期解決方案。

*中興通訊大跌，疑因海外行賄要支付巨額罰金*

　　中興通訊(00763)收盤重挫13%，報27.5元，其A股(深:000063)更跌停收市。稍早據《路透》報道，中興通訊可能向美國政府支付逾10億美元，以了結多年涉嫌海外行賄的指控。中興此前因違反出口管制在特朗普第一任期內已向美國當局支付約20億美元罰款，公司多年來因涉嫌通過行賄獲取電信合同而在全球面臨調查。

　　報道援引消息人士稱，美國司法部今年已推進對中興涉嫌在南美及其他地區違反《海外反腐敗法》(FCPA)的調查。該法禁止向外國官員支付金錢或其他有價物品以獲取業務。美國官員正在制定一項解決方案，可能要求中興支付逾10億美元，甚至可能達到20億美元或更多，以反映從涉嫌腐敗合同中的獲利。

　　目前尚不清楚何時可以達成協議。消息人士稱，若與美國達成和解，需獲得中國政府批准。

　　中興通訊午間發布公告稱，董事會已知悉近期新聞媒體針對公司涉及美國《反海外腐敗法》合規性調查的報道；正與美國司法部就有關事項進行溝通，並將通過法律等手段堅決維護自身權益。

　　中興又指，公司始終堅持全面強化合規體系建設，致力於建設行業領先的合規體系。公司反對一切形式的腐敗行為，對任何可能相關的個人持零容忍態度。公司目前生產經營一切正常。

*LVMH前高管加盟，泡泡瑪特股價升1.6%*

　　泡泡瑪特(09992)昨日宣布新IP「SUPERTUTU」上線，形象融合垂耳兔原型與少女元素，大笑時顯露兔牙，主張「打破性別限制」，首波產品系列包含「招財貓」、「幻夢小女巫」等多個主題形象。不過，網友評論指「這設計太名創優品了」、「沒有特色的可愛，完全記不住」，官方客服回應稱將收集意見反饋給內部相應部門。

　　同日，泡泡瑪特宣布人事變動，何愚因其他工作安排辭任非執行董事，由前LVMH大中華區集團總裁吳越接任，任期為三年，每年固定現金薪酬120萬元人民幣，另有180萬元人民幣以股份為基礎的薪酬。這並非潮玩與奢侈品牌首次打破「次元壁」，今年10月，LVMH旗下皮具品牌MOYNAT推出與泡泡瑪特旗下IP LABUBU設計師龍家昇的獨家聯名包袋系列，集團董事長Bernard Arnault亦親臨新店活動。

　　泡泡瑪特今日收升1.6%，報193.4元。在宣布人事變動消息的前一日（9日），泡泡瑪特曾挫逾5%，較8月下旬339.8元歷史高位累跌超四成。

　　公開資料顯示，現年69歲的吳越在1993年加入LVMH集團，負責Parfums Christian Dior品牌在華業務，2000年轉任索尼國際音樂娛樂集團亞洲區副總裁，2005年回歸LVMH任大中華區總裁，至今已執掌大中華區二十年，管理集團旗下多個品牌在中國市場的業務。

　　摩根士丹利研報指出，市場對LABUBU及泡泡瑪特增長的可持續性有所擔憂，但對吳越的任命傳遞積極訊號，凸顯其IP在時尚與娛樂界的高度認可。結合此前與索尼影視娛樂(Sony Pictures)的合作消息，該行認為泡泡瑪特過去兩年的成功為其拓展新業務贏得更多資源。另外，鑑於吳越在LVMH大中華區長達20年的經驗，他可能在人才、高價值會員體系、推動泡泡瑪特進軍時尚珠寶領域等方面貢獻力量。

