《Ａ股焦點》中科曙光跌逾1%，回應適配H200等問題：產品採開放架構

中科曙光(滬:603019)披露投資者關係活動記錄表，就市場關注的超節點640產品訂單、適配H200及與英偉達合作等問題作出回應。



中科曙光表示，曙光scaleX640依託先進的硬件架構、冷卻、供電等技術，集約化程度全球領先，超節點綜合性能國內領先。隨著大模型參數規模進一步增大和高通量推理集群化部署，該產品優勢將更加突出，具備廣闊市場前景。此外，曙光scaleX640超節點採用AI計算開放架構，支持市場上主流的國產和國際AI加速卡，用戶可按需選擇加速芯片，實現「軟硬協同、生態兼容」的AI計算解決方案。



中科曙光現跌1.29%，報88.96元人民幣。



另外，針對終止資產重組問題，中科曙光表示，由於本次交易規模較大、涉及相關方較多，使得重大資產重組方案論證歷時較長，目前市場環境較本次交易籌劃之初發生較大變化，實施重大資產重組的條件尚不成熟，決定終止本次交易事項。未來兩個公司將分別聚焦算力基礎設施集成和高端芯片設計的核心賽道，從產業協同合作角度實現從芯片設計到算力服務的全鏈條協同發展。



海光信息(滬:688041)9日晚間表示，公司將停止換股吸收合併第一大股東中科曙光。在公布合併計劃近200天後，這項交易金額超過1100億元人民幣、旨在加速建設國產算力生態的收購計劃宣告失敗。

《經濟通通訊社11日專訊》