11/12/2025 11:06

《Ａ股焦點》信邦製藥跌停，公司涉嫌行賄被移交檢察機關審查起訴

　　信邦製藥(深:002390)昨晚發布公告稱，公司涉嫌單位行賄，檢察機關已收到監察委員會移送起訴的材料。信邦製藥表示，該事項可能對公司品牌聲譽、業務拓展及未來發展產生不利影響。目前案件處於審查起訴階段，最終結果以司法機關出具的法律文書為準。

　　信邦製藥股價昨日午盤異動，股價直線拉升漲停；今早跌停，報3.74元（人民幣．下同）。

　　值得注意的是，信邦製藥近年來負面消息頻出。今年2月26日，貴州省開陽縣人民法院發布公告，立案受理貴州科開醫藥有限公司單位行賄罪、安懷略行賄罪一案。天眼查顯示，貴州科開醫藥有限公司為信邦製藥持股99.99%的子公司。

　　公開資料顯示，信邦製藥是一家以製藥為主，集中藥材種植、新藥研發、藥品生產、藥品銷售為一體的製藥企業。產品主要集中在心腦血管類、消化類兩大系列。

　　業績方面，信邦製藥今年前三季度實現營收42.66億元，同比減少6.55%；歸母淨利潤為1.52億元，同比下滑13.74%。拉長時間來看，信邦製藥業績表現不穩定，2024年歸母淨利潤跌超60%。
《經濟通通訊社11日專訊》

