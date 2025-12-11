《Ａ股焦點》華誼兄弟挫逾6%，債務逾期5250萬元，擬逐步退出和處置部分資產

華誼兄弟(深:300027)昨晚公告，公司控股股東、實際控制人王忠軍（王中軍）持有的公司約1.54億股股票擬被第二次司法拍賣，佔其所持有公司股份總數48.54%，佔公司總股本5.55%。



這已是該股權第二次被拍賣。一拍已流拍，而第二次司法拍賣時間為今年12月29日10時至12月30日10時（延時除外）。華誼兄弟表示，拍賣結果尚存在一定的不確定性，公司將密切關注該事項後續進展情況。



截至中午收盤，華誼兄弟挫6.5%，報2.3元人民幣。



華誼兄弟昨日同步披露了公司的負債情況。公司表示，因部分回款資金未能如約到位，造成暫時性流動資金緊張，使得公司階段性出現個別債務未能如期償還的情形。經公司相關部門統計核實，截至12月10日，公司在銀行等金融機構逾期債務合計為5250萬元人民幣，超過公司2024年經審計淨資產的10%。



華誼兄弟表示，公司在尊重和充分考慮包括公司合法利益在內的各方利益的基礎上，與上述金融機構在積極協商續貸中。後續，公司將持續整合優化現有資源配置和資產結構，逐步退出和處置與主營業務整合度低，與公司產業鏈協同度薄弱的資產，提高資產配置效率，轉讓所得資金將用於更好地推進公司主營業務發展。

《經濟通通訊社11日專訊》