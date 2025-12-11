  • 會員
11/12/2025 11:50

《Ａ場新股》沐曦股份被網上投資者放棄認購逾2萬股，金額近213萬

　　沐曦股份(滬:688802)昨晚披露首次公開發行股票並在科創板上市發行結果。

　　公告稱，本次發行的網上、網下認購繳款工作已於2025年12月9日（T+2日）結束。其中，網上投資者繳款認購的股份數量為964.52萬股，繳款認購的金額為10.09億元（人民幣．下同），放棄認購數量為20349股，放棄認購金額為212.97萬元；網下投資者繳款認購的股份數量為2282.91萬股，繳款認購的金額為23.89億元，放棄認購數量為0股。

　　公告顯示，網上、網下投資者放棄認購的股數全部由保薦人（主承銷商）包銷，本次保薦人（主承銷商）包銷股份的數量為20349股，包銷金額為212.97萬元，包銷股份的數量佔扣除最終戰略配售後發行數量的比例為0.06%，包銷股份的數量佔本次發行數量的比例為0.05%。

　　值得注意的是，沐曦股份發行價為104.66元/股，在年內發行的科創板新股中僅次於摩爾線程的114.28元/股，位居年內科創板第二高，其網上棄購金額也低於摩爾線程（334.86萬元）。

　　據了解，沐曦股份是國內高性能通用GPU產品的主要領軍企業，成功上市後，公司將成為繼摩爾線程之後第二家登陸A股市場的國產GPU公司。
《經濟通通訊社11日專訊》

