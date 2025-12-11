  • 會員
11/12/2025 09:24

《華為動向》華為或考慮出售法國工廠，應對歐盟對華貿易壓力

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 華為考慮出售法國東部工廠，該廠2020年投資2億歐元建造，現空置
▷ 歐盟逐步淘汰中國設備，部分國家政府立場趨強硬
▷ 華為歐洲4G/5G設備市占率35%-40%，增速低於預期

　　據《路透》引述三位知情人士透露，華為正考慮其近期完工的法國東部工廠的未來，選項或包括出售，因歐洲5G部署進展緩慢，且部分國家政府在使用中國設備問題上的立場趨於強硬。

　　華為於2020年宣布建設該廠，曾表示投資2億歐元為歐洲電信運營商生產無線基站設備，並創造多達500個就業崗位，這也是其在歐洲建立的第一座工廠。報道引用兩名當地官員和一位高級業務主管的說法稱，目前該工廠仍處於空置狀態，華為似乎尚未決定是否推進該工廠的運營。

　　有業界人士表示，華為可能會考慮選擇出售，最近已有工業集團考察了該工廠。一位參與考察的高級管理人員稱，華為不太可能使用該工廠。11月初與華為會面的一位當地政界人士表示，針對該工廠的所有選項都在考慮之中，但未詳細說明。

*歐盟淘汰中國組件，華為市場份額增速放緩*

　　歐洲在對華貿易問題上的立場日趨強硬。德國總理默茨(Friedrich Merz)近期任命專家委員會，重新審視對華貿易政策，並禁止在未來的6G網絡中使用中國組件。歐盟已採取措施逐步淘汰中國設備，不過西班牙、德國等大型市場電信運營商抵制執行。
　
　　法國總統辦公室的消息人士稱，希望在尊重法國主權前提下吸引中國投資，但電信與戰略通信屬國家主權範疇，因此實施管制屬合理行為。電信行業顧問John Strand表示，華為目前在歐洲的4G和5G設備市場佔比約35%-40%，屬於頭部供應商之一，但增長速度低於預期。
《經濟通通訊社11日專訊》

【你點睇？】美國頒國家安全戰略，擬重新平衡美中經濟關係，強調對華強硬。你點睇此舉對中美關係態勢的影響？► 立即投票

