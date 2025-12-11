《中國監管》網信辦處置抖音、懂車帝等平台多個帳號，涉惡意詆毀攻擊車企、虛假測評等

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 涉惡意詆毀車企、虛假測評、散布不實財務信息
▷ 處置措施依法依約執行，涵蓋微信、微博等平台帳號
據「網信中國」公眾號消息，近期，國家網信辦會同工業和信息化部等部門持續開展汽車行業網絡亂象專項整治行動，從嚴整治惡意詆毀攻擊、散布不實信息、開展虛假測評等違法違規行為。
其中，部分典型案例包括：抖音帳號「車曝台」、懂車帝帳號「阿貴藝車」、微信視頻號。「歐叔歐叔」等，為吸粉引流，故意集納汽車企業負面信息，持續炒作汽車行業事故，抹黑汽車企業及其產品質量。微博帳號「暗夜曰車」、今日頭條帳號「許俠客說車」、快手帳號「深海妖怪」等持續發布貶損性信息，詆毀攻擊汽車企業、企業家，辱罵汽車企業負責人、產品用戶，煽動消費群體對立。
另外，抖音帳號「智駕安全榜」、嗶哩嗶哩帳號「原來是翔翔啊」、小紅書帳號「Navis」等發布不實測評信息，選擇性披露產品測試數據，得出誤導性結論，抹黑詆毀企業產品質量，侵犯企業名譽權。微博帳號「侃見財經」、懂車帝帳號「汽車點評叔」、「DoNews」等，歪曲解讀企業公開財務報表，以「標題黨」、「小作文」等形式發布炒作汽車企業「巨額虧損」、「利潤暴跌」、「銷量潰敗」，惡意唱衰企業經營狀況。
同時，今日頭條帳號「蠟人糖糖」、「恰恰飯卡」、微博帳號「天空之翼520-」等，在汽車企業新品發布等時間節點，蹭炒熱點，集中發布抹黑產品性能、吐槽價格定位、拉踩營銷引流等同質化信息。上述涉及的帳號均已被依法依約採取處置措施。
《經濟通通訊社11日專訊》
【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇