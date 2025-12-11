《行業數據》中汽協：前11月汽車產銷量均超3100萬輛，同比增超一成

據中國汽車工業協會今日發布的最新數據，今年11月份，中國汽車月度產量首次超過350萬輛，創歷史新高。不僅如此，今年前11個月，汽車產銷量均超過3100萬輛，同比增長均超過10%。
數據顯示，今年1至11月，我國新能源汽車產銷量均接近1500萬輛，同比增長均超過30%。在出口方面，新能源汽車出口231.5萬輛，同比增長1倍。
《經濟通通訊社11日專訊》
【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇
11/12/2025 14:28
據中國汽車工業協會今日發布的最新數據，今年11月份，中國汽車月度產量首次超過350萬輛，創歷史新高。不僅如此，今年前11個月，汽車產銷量均超過3100萬輛，同比增長均超過10%。
數據顯示，今年1至11月，我國新能源汽車產銷量均接近1500萬輛，同比增長均超過30%。在出口方面，新能源汽車出口231.5萬輛，同比增長1倍。
《經濟通通訊社11日專訊》
【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N