《行業數據》中汽協：前11月汽車產銷量均超3100萬輛，同比增超一成

據中國汽車工業協會今日發布的最新數據，今年11月份，中國汽車月度產量首次超過350萬輛，創歷史新高。不僅如此，今年前11個月，汽車產銷量均超過3100萬輛，同比增長均超過10%。



數據顯示，今年1至11月，我國新能源汽車產銷量均接近1500萬輛，同比增長均超過30%。在出口方面，新能源汽車出口231.5萬輛，同比增長1倍。

《經濟通通訊社11日專訊》