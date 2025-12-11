《中國要聞》北京亦莊綜合保稅區正式運作，自動駕駛結合智慧物流數秒通關

全國首個新質生產力綜保區--北京亦莊綜合保稅區今日起正式開關運作，進入常態化發展運營階段。據《北京日報》報道，亦莊綜保區首票首單業務今日上午順利完成，載貨的小馬智行自動駕駛卡車從入區到通關全程僅耗時數秒，系統自動識別、實時核放，大幅提升物流效率。該批貨物為國外進口的閥門設備，貨值70萬美元，供應高精尖製造企業生產線使用。



據介紹，亦莊綜保區基於經開區自動駕駛、智慧城市等北京經開區基礎數據系統，將貨物從口岸到綜保區貨位的全流程透明化、可視化呈現，實現區內區外物流環節的無縫銜接，為企業提供全程可追溯、動態可調控的智慧物流服務。



截至目前，亦莊綜保區已建成投用產業空間5.5萬平方米，已招引儲備30餘家重點意向入區企業。首票首單業務之後，拜耳醫藥治療慢性心衰產品的生產原料也已完成入區申報。



未來，北京經開區將加快推進亦莊綜保區二期產業空間建設，進一步拓展培育保稅研發、保稅維修、保稅展覽展示等創新業態；同時，將強化生活配套設施建設，推進鄰里社區、高品質人才公寓、國際化社區等生活載體建設，引入餐飲休閒及金融貿易、法律、知識產權等高品質服務生態企業，滿足企業員工居住、消費、社交等多元需求。(wn、sl)

《經濟通通訊社11日專訊》