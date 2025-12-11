  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

11/12/2025 16:14

《中國要聞》北京亦莊綜合保稅區正式運作，自動駕駛結合智慧物流數秒通關

　　全國首個新質生產力綜保區--北京亦莊綜合保稅區今日起正式開關運作，進入常態化發展運營階段。據《北京日報》報道，亦莊綜保區首票首單業務今日上午順利完成，載貨的小馬智行自動駕駛卡車從入區到通關全程僅耗時數秒，系統自動識別、實時核放，大幅提升物流效率。該批貨物為國外進口的閥門設備，貨值70萬美元，供應高精尖製造企業生產線使用。

　　據介紹，亦莊綜保區基於經開區自動駕駛、智慧城市等北京經開區基礎數據系統，將貨物從口岸到綜保區貨位的全流程透明化、可視化呈現，實現區內區外物流環節的無縫銜接，為企業提供全程可追溯、動態可調控的智慧物流服務。

　　截至目前，亦莊綜保區已建成投用產業空間5.5萬平方米，已招引儲備30餘家重點意向入區企業。首票首單業務之後，拜耳醫藥治療慢性心衰產品的生產原料也已完成入區申報。

　　未來，北京經開區將加快推進亦莊綜保區二期產業空間建設，進一步拓展培育保稅研發、保稅維修、保稅展覽展示等創新業態；同時，將強化生活配套設施建設，推進鄰里社區、高品質人才公寓、國際化社區等生活載體建設，引入餐飲休閒及金融貿易、法律、知識產權等高品質服務生態企業，滿足企業員工居住、消費、社交等多元需求。(wn、sl)
《經濟通通訊社11日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57

貨幣攻略

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區