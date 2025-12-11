字節跳動及阿里據報有意訂購英偉達H200芯片

據《路透》引述四位知情人士報道，在美國總統特朗普允許英偉達(Nvidia)向中國出口H200芯片後，字節跳動和阿里巴巴(09988)已向該公司詢問購買芯片事宜 。



其中兩位知情人士說，如果中國政府開綠燈，這些中國公司仍熱衷於下大訂單購買H200芯片。不過，他們仍然擔心供應問題，正在尋求英偉達的澄清。



*傳監管召集科企評估對H200需求*



《The Information》10日報道稱，中國監管機構召集了阿里、字節和騰訊(00700)等公司的代表，要求他們評估對H200的需求。消息人士透露，官員告訴這些公司，他們將很快被告知中國政府的決定。



另外兩位熟悉英偉達供應鏈的人士稱，H200目前的生產數量非常有限，因為其一直專注於最先進的Blackwell和即將推出的Rubin產品線。



消息人士說，中國公司熱衷於H200，因為它訓練人工智能模型的能力，是目前更適合推理的國內同類產品無法比擬的。中國公司預計當局可能需要審查採購申請，並要求他們提供使用案例，因為他們正在考慮允許H200進口的成本和收益，而他們更希望鼓勵華為和寒武紀(滬:688256)等在國產芯片的銷售。

《經濟通通訊社11日專訊》