《經濟時評》世界銀行上調今年中國經濟增速預期至4.9%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據世界銀行官網，世界銀行今日發布《中國經濟簡報：深入推進改革，提振經濟前景》，預測2025年中國經濟增長率為4.9%，較年初預測的4.5%上調了0.4個百分點；由於現有阻力料將持續存在，預計2026年經濟增速為4.4%。世銀認為，近期出台的財政措施，以及全球貿易政策一定程度上的穩定，有望為投資和出口提供支撐。



世銀指出，2025年第三季度中國經濟保持穩健勢頭，年初至今GDP同比增長5.2%。寬鬆的財政和貨幣政策支撐了國內消費和投資，而來自其他發展中國家的需求也維持了出口增長。然而，受勞動力市場疲軟和房價下行的影響，居民消費依然謹慎。由於房地產行業調整，加之利潤壓力和地方財政趨緊導致製造業和基礎設施投資放緩，第三季度投資增速下降。



*世銀倡推進社會保障體系結構性改革*



世銀中國、蒙古和韓國局局長華瑪雅認為，未來幾年，中國經濟增長將更多依靠內需。除短期財政刺激外，推進社會保障體系的結構性改革，為企業營造更可預期的營商環境，將有助於提振信心，為實現有韌性、可持續的增長奠定基礎。



世銀中國首席經濟學家米麗莎表示，中國的金融體系，尤其是非銀行金融機構--如個人養老基金、人壽保險和共同基金等，可以在促進居民消費方面發揮更大作用。提升資本市場的深度和透明度，讓市場力量更有效地引導金融決策，將有助於提高投資回報，減少預防性儲蓄，推動經濟向消費驅動型增長轉型。

《經濟通通訊社11日專訊》