照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

11/12/2025 14:21

《中國要聞》喜茶全國削逾600家分店，知情人士：今年初叫停加盟退出「內捲」

　　2025年年末，喜茶門店數量的變化再度引發大眾關注。據極海品牌監測數據，2024年10月，喜茶全國總門店數為4610家；至2025年10月，門店總數減少至3930家，一年間門店淨減少680家。

　　據《新京報》報道，今年2月初，喜茶的門店總數仍在4300家以上，而根據窄門餐眼數據，截至今年11月13日，其全國門店總數滑落至3946家。儘管不同數據平台統計口徑存在差異，但是喜茶門店總數下滑是不爭的事實。

　　報道引述接近喜茶的人士指出，喜茶自2024年年底已經確定要調整門店發展方向，收縮規模便是具體舉措之一。在喜茶看來，當前中國新茶飲行業門店總體規模處於過剩狀態，喜茶在今年年初主動叫停加盟，就是想要退出這種規模「內捲遊戲」。喜茶當前的發展重心不在門店擴張，而是聚焦在產品本身。

　　今年2月，喜茶在內部信中指出，新茶飲行業的「數字遊戲」已經走到盡頭，無意義的價格、營收、規模內捲正嚴重消耗用戶對新茶飲的喜愛。同時，喜茶提出「拒絕無意義的門店規模內捲，暫時停止接受事業合夥申請。」
《經濟通通訊社11日專訊》

