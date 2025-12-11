《中國要聞》中國外交部：王毅明起至下周二訪問阿聯酋、沙特和約旦

據外交部網站，應阿聯酋副總理兼外長阿卜杜拉、沙特外交大臣費薩爾、約旦副首相兼外交和僑務大臣薩法迪邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於12月12日至16日（明日至下周二）訪問阿聯酋、沙特、約旦。

《經濟通通訊社11日專訊》