《中國要聞》中國外交部：王毅明起至下周二訪問阿聯酋、沙特和約旦

據外交部網站，應阿聯酋副總理兼外長阿卜杜拉、沙特外交大臣費薩爾、約旦副首相兼外交和僑務大臣薩法迪邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於12月12日至16日（明日至下周二）訪問阿聯酋、沙特、約旦。
《經濟通通訊社11日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
11/12/2025 15:49
