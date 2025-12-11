《Ａ股行情》滬綜指高開0.09%，阿里據報有意訂購H200芯片

美聯儲局一如預期再減息0.25厘，為今年來第三次，而點陣圖預測顯示明年料降息一次，隔夜美股反彈。至於A股市場亦集體高開，滬綜指高開0.09%，報3903.89點，深成指高開0.13%，創業板指高開0.05%。



外電消息，自美國總統特朗普表示將允許英偉達(US.NVDA)向中國出口H200芯片以來，字節跳動和阿里巴巴(09988)已就下達大筆訂單的事宜進行了諮詢。目前兩家公司正在等待中國政府方面的首肯。關於官方是否允許進口及使用H200芯片，中國外交部僅表示中方重視與美國的合作，拒絕進一步置評。



20205年進入最後一個月，世界銀行發布最新一期中國經濟簡報，對今年年中國經濟增速預期上調0.4個百分點至4.9%。世銀認為，中國政府更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策支撐了國內消費和投資。同時，中國出口市場更加多元化，為保持出口韌性提供了支撐。未來幾年中國的經濟增長將更加依賴內需。中國持續深化的結構性改革、更可預期的營商環境，有助於提振信心，並為富有韌性、可持續的增長奠定基礎。



另外，人民銀行今日進行1186億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場今日有1808億元逆回購到期，即今日淨回籠622億元。

《經濟通通訊社11日專訊》