《Ｂ股行情》上證B股指數平收，深證B收跌0.8%

上證B股指數收跌不足0.1%，報248.77點。深證B股指數收跌0.8%，報1266.83點。
《經濟通通訊社11日專訊》
11/12/2025 15:13
