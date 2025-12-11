  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

11/12/2025 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.46%，商業航天概念表現強勢

　　A股三大指數走勢分化，滬指半日收跌0.46%，報3882.72點，深成指也跌0.18%，創業板指則升0.3%。滬深兩市半日成交11572億元(人民幣．下同)，較上個交易日同時段成交回升206億或2%。

　　外電消息，墨西哥參議院12月10日批准明年對來自中國和其他幾個亞洲國家的進口商品加徵最高50%的關稅，旨在扶持本地產業。有關商品包括汽車、汽車零部件、紡織品、服裝、塑料和鋼鐵等，大多數產品的關稅最高為35%。

　　今日早盤零售、房地產等板塊跌幅居前；萬科A(深:000002)昨日漲停，今日上午收跌2.9%，報5.1元。上漲方面，商業航天概念表現強勢，再升科技(滬:603601)實現四連漲停。行業發展迅速，馬斯克旗下SpaceX有意最快明年上市，目標是籌集超過300億美元的資金，挑戰成為史上最大規模的IPO。

　　國內方面，此前藍箭航天朱雀三號可重複使用火箭成功完成首次飛行任務，雖然回收任務失敗，但已獲取到寶貴的飛行數據。另無錫朱雀三號裝配基地正衝刺建設，力爭年底驗收，2026年投用，專注火箭裝配與智能製造。
《經濟通通訊社11日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57

貨幣攻略

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區