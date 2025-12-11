《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.46%，商業航天概念表現強勢

A股三大指數走勢分化，滬指半日收跌0.46%，報3882.72點，深成指也跌0.18%，創業板指則升0.3%。滬深兩市半日成交11572億元(人民幣．下同)，較上個交易日同時段成交回升206億或2%。



外電消息，墨西哥參議院12月10日批准明年對來自中國和其他幾個亞洲國家的進口商品加徵最高50%的關稅，旨在扶持本地產業。有關商品包括汽車、汽車零部件、紡織品、服裝、塑料和鋼鐵等，大多數產品的關稅最高為35%。



今日早盤零售、房地產等板塊跌幅居前；萬科A(深:000002)昨日漲停，今日上午收跌2.9%，報5.1元。上漲方面，商業航天概念表現強勢，再升科技(滬:603601)實現四連漲停。行業發展迅速，馬斯克旗下SpaceX有意最快明年上市，目標是籌集超過300億美元的資金，挑戰成為史上最大規模的IPO。



國內方面，此前藍箭航天朱雀三號可重複使用火箭成功完成首次飛行任務，雖然回收任務失敗，但已獲取到寶貴的飛行數據。另無錫朱雀三號裝配基地正衝刺建設，力爭年底驗收，2026年投用，專注火箭裝配與智能製造。

《經濟通通訊社11日專訊》