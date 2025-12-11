《Ａ股行情》滬綜指收跌0.7%連挫三日，房地產板塊領跌

滬綜指連挫三日，今日繼續收低0.7%，報3873.32點，深成指跌1.27%，創業板指軟1.41%；兩市全日成交額約1.86萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增加787億元或4.4%。



南華期貨權益與固收研究分析師王映稱，美聯儲如期降息25基點，短期預計受降息落地影響市場情緒有所提振，但持續性有限，昨日PPI數據顯示基本面弱復甦狀態不變，後續重點關注中央經濟工作會議。



地產板塊在上日急升後回調，指數挫近3%，其中萬科A(深:000002)跌3.4%，報5.07元；萬科據報正嘗試就債券展期方案尋求支持，昨日與債券持有人召開線上會議。他們需在本周五（12日）前對萬科提出的「推遲一年償付債券」方案進行投票表決。不過早前至少三位持有人公開表示反對。



值得一提的是，聞泰科技(滬:600745)宣布已向荷蘭指定的安世半導體股權托管人發函，提議就相關爭議開展會談。該股收跌2.9%，報38.02元。聞泰強調公司的訴求是恢復對安世的合法控制權及完整股東權利，這是解決當前「治理困局」的前提與基礎，冀通過對話彌合分歧，尋求符合各方利益的長期解決方案。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4552.18 -0.86 上證指數 3873.32 -0.70 7643.50 深證成指 13147.39 -1.27 10927.60 創業板指 3163.67 -1.41 科創50 1325.83 -1.55 B股指數 248.77 -0.04 0.72 深證B指 1266.83 -0.79 0.57

《經濟通通訊社11日專訊》