《Ａ股行情》滬綜指收跌0.7%連挫三日，房地產板塊領跌

滬綜指連挫三日，今日繼續收低0.7%，報3873.32點，深成指跌1.27%，創業板指軟1.41%；兩市全日成交額約1.86萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增加787億元或4.4%。
南華期貨權益與固收研究分析師王映稱，美聯儲如期降息25基點，短期預計受降息落地影響市場情緒有所提振，但持續性有限，昨日PPI數據顯示基本面弱復甦狀態不變，後續重點關注中央經濟工作會議。
地產板塊在上日急升後回調，指數挫近3%，其中萬科A(深:000002)跌3.4%，報5.07元；萬科據報正嘗試就債券展期方案尋求支持，昨日與債券持有人召開線上會議。他們需在本周五（12日）前對萬科提出的「推遲一年償付債券」方案進行投票表決。不過早前至少三位持有人公開表示反對。
值得一提的是，聞泰科技(滬:600745)宣布已向荷蘭指定的安世半導體股權托管人發函，提議就相關爭議開展會談。該股收跌2.9%，報38.02元。聞泰強調公司的訴求是恢復對安世的合法控制權及完整股東權利，這是解決當前「治理困局」的前提與基礎，冀通過對話彌合分歧，尋求符合各方利益的長期解決方案。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4552.18
|-0.86
|上證指數
|3873.32
|-0.70
|7643.50
|深證成指
|13147.39
|-1.27
|10927.60
|創業板指
|3163.67
|-1.41
|科創50
|1325.83
|-1.55
|B股指數
|248.77
|-0.04
|0.72
|深證B指
|1266.83
|-0.79
|0.57
《經濟通通訊社11日專訊》
