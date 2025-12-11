  • 會員
大國博弈
AH股新聞

11/12/2025 15:04

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.7%連挫三日，房地產板塊領跌

　　滬綜指連挫三日，今日繼續收低0.7%，報3873.32點，深成指跌1.27%，創業板指軟1.41%；兩市全日成交額約1.86萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增加787億元或4.4%。

　　南華期貨權益與固收研究分析師王映稱，美聯儲如期降息25基點，短期預計受降息落地影響市場情緒有所提振，但持續性有限，昨日PPI數據顯示基本面弱復甦狀態不變，後續重點關注中央經濟工作會議。

　　地產板塊在上日急升後回調，指數挫近3%，其中萬科A(深:000002)跌3.4%，報5.07元；萬科據報正嘗試就債券展期方案尋求支持，昨日與債券持有人召開線上會議。他們需在本周五（12日）前對萬科提出的「推遲一年償付債券」方案進行投票表決。不過早前至少三位持有人公開表示反對。

　　值得一提的是，聞泰科技(滬:600745)宣布已向荷蘭指定的安世半導體股權托管人發函，提議就相關爭議開展會談。該股收跌2.9%，報38.02元。聞泰強調公司的訴求是恢復對安世的合法控制權及完整股東權利，這是解決當前「治理困局」的前提與基礎，冀通過對話彌合分歧，尋求符合各方利益的長期解決方案。
　　　

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004552.18-0.86　
上證指數3873.32-0.707643.50
深證成指13147.39-1.2710927.60
創業板指3163.67-1.41　
科創501325.83-1.55　
B股指數248.77-0.040.72
深證B指1266.83-0.790.57

《經濟通通訊社11日專訊》

