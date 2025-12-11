  • 會員
11/12/2025 10:46

《Ａ股焦點》商業航天板塊走強，朱雀三號裝配基地料明年投入使用

　　商業航天板塊走強，通光線纜(深:300265)、再升科技(滬:603601)、中超控股(深:002471)、立昂微(滬:605358)、華菱線纜(深:001208)、普天科技(深:002544)及永鼎股份(滬:600105)紛紛漲停。

　　此前藍箭航天朱雀三號可重複使用火箭成功完成首次飛行任務，雖然回收任務失敗，但已獲取到寶貴的飛行數據。藍箭航天副總裁張靜茹事後接受內媒訪問時介紹，藍箭航天供應鏈採用「民營為主、體制內關鍵供應商深度合作」模式，600餘家供應商覆蓋全國90餘城，民企佔比近70%、國企30%。同時，無錫朱雀三號裝配基地正衝刺建設，力爭年底驗收，2026年投用，專注火箭裝配與智能製造。

*藍箭航天：終極目標每公斤發射費用降至2萬以下*
　　
　　藍箭航天董秘張宇蛟則稱，朱雀三號復用成本是「前期高投入、後期邊際遞減」，復用5次後，單次成本較首飛下降約45%；復用20次時，成本基本僅為邊際成本；終極目標是將每公斤發射費用降至2萬元人民幣以下。
《經濟通通訊社11日專訊》

