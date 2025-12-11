  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

11/12/2025 11:25

《Ａ股焦點》聞泰科技跌1.8%，已向安世半導體股權托管人發函提議會談

　　聞泰科技(滬:600745)現價跌1.8%，報38.43元人民幣；公司已向荷蘭方面指定的安世半導體股權托管人發函，提議就相關爭議開展會談。聞泰並稱，希望通過對話彌合分歧，尋求符合各方利益的長期解決方案。

　　自荷蘭政府於9月介入以來，安世歐洲分公司與其中國母公司聞泰科技、中國運營子公司之間一直存在分歧，目前尚不清楚此舉是否可能成為緩和關係的第一步。
《經濟通通訊社11日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57

貨幣攻略

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區