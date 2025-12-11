《Ａ股焦點》聞泰科技跌1.8%，已向安世半導體股權托管人發函提議會談

聞泰科技(滬:600745)現價跌1.8%，報38.43元人民幣；公司已向荷蘭方面指定的安世半導體股權托管人發函，提議就相關爭議開展會談。聞泰並稱，希望通過對話彌合分歧，尋求符合各方利益的長期解決方案。



自荷蘭政府於9月介入以來，安世歐洲分公司與其中國母公司聞泰科技、中國運營子公司之間一直存在分歧，目前尚不清楚此舉是否可能成為緩和關係的第一步。

《經濟通通訊社11日專訊》