《中國房產》深圳今年土拍收官，中鐵置業7.92億投得福田「迷你宅地」，溢價高達65%

深圳今年最後一宗涉宅地昨日成功出讓。該幅位於深圳福田區梅林街道的「迷你宅地」在經過148輪競價後，由中鐵置業集團華南有限公司以7.92億元（人民幣．下同）競得，溢價65%。



福田梅林地塊是福田區16年來首次公開出讓的純住宅用地。該地塊規劃建築面積僅1.8萬平方米，卻吸引8家房企參與競拍，成為深圳年末土拍最受關注的標的之一，最終成交折合樓面價為平方米42695元。值得一提的是，福田梅林地塊要求全部現房銷售，即不得預售。



從全年數據看，深圳涉宅用地今年共計成交12宗，總成交金額290.9億元，平均溢價率32.81%。



*中指院：標誌深圳樓市進入結構性復甦期*



《證券日報》引述中指研究院深圳分院高級分析師孫紅梅表示，福田梅林地塊作為深圳土拍的年末收官之作，以65%高溢價成交，標誌深圳樓市進入結構性復甦期，核心區土地稀缺性持續支撐溢價，預計2026年深圳將繼續通過優質地塊維持市場熱度，核心區宅地高溢價成交或將成常態。



孫紅梅又指，作為深圳又一宗「現房銷售」試點地塊，其市場接受度將影響未來土地出讓政策走向，現房銷售模式加速行業洗牌，房企從「高周轉」轉向「高品質」競爭，精品住宅供應佔比將提升，對增強購房者信心，穩定市場預期具有積極作用。

《經濟通通訊社11日專訊》