11/12/2025 14:45

《新股上市》彭博：中國AI企業智譜、稀宇科技即將赴港IPO

　　據《彭博》報道，兩家被視為OpenAI潛在競爭對手的中國人工智能初創企業智譜和MiniMax（稀宇科技），計劃在未來數周開展香港首次公開募股(IPO)。

　　這兩家公司均名列內地「AI六小虎」。報道引述知情人士稱，總部位於上海的MiniMax計劃最早明年1月進行IPO，有望籌資數億美元。該公司的投資者包括阿里巴巴、騰訊等。

　　知情人士透露，同樣得到阿里巴巴、騰訊等科技巨頭支持的智譜也計劃在同時期左右上市。《彭博》曾在7月報道指，智譜考慮將IPO地點從中國內地改到香港。

　　知情人士表示，兩樁IPO的細節仍在商討中，可能還會有變化。此外，相關計劃也需獲得中國證監會的批准。

　　報道指，MiniMax和智譜的代表對此不予置評。

　　報道認為，競相上市凸顯出中國AI領域的激烈競爭，MiniMax和智譜等初創企業正與大型科技公司展開角逐，試圖對OpenAI等領軍的美國企業發起挑戰。在眾多對手爭奪市場佔有率的背景下，獲得成長所需的資金已成為當務之急。然而，外界也擔心在尚未形成明確盈利路徑之際，對AI基礎設施的投資有過度之嫌。
《經濟通通訊社11日專訊》

