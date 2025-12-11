《Ａ股動向》蘇寧易購再拋售家樂福中國資產，8元甩賣8家公司

蘇寧易購(深:002024)繼續「瘦身」，昨日發布公告稱，公司全資子公司蘇寧國際旗下全資子公司Carrefour China Holdings（家樂福在中國的運營主體）及其控股子公司，以合計8元（人民幣．下同）對價，向上海啟紓家福出售8家公司股權，每家公司交易對價均為1元。本次轉讓完成後，目標公司將不再納入公司合併報表範圍。



公告顯示，截止評估基準日2025年9月30日，蘇寧易購此次出售的8家公司中，除南京時光煮酒酒業銷售有限公司評估值為0元外，另外7家（曲靖客優仕超市有限公司、客優仕（上海）管理諮詢有限公司、客優仕（上海）電子商務有限公司、重慶客優仕商業有限公司、南昌悅家商業有限公司、鄭州悅家商業有限公司、山西悅家商業有限公司）的估值均為負值。本次交割完成後，目標公司的企業名稱、字號、招牌、對外宣傳不再使用「家樂福」、「Carrefour」等相關元素。



家樂福中國於1995正式進入中國內地市場，主營大型綜合超市業務。2019年9月，蘇寧國際出資48億元收購了荷蘭家樂福（中國）控股有限公司80%股份，成為家樂福中國控股股東。



公開資料顯示，今年以來，蘇寧易購通過三次交易，以總對價24元，合計剝離了24家子公司，預計增厚淨利潤超19億元，剝離標的均為已停止經營的家樂福系資產，普遍存在較重債務負擔。

《經濟通通訊社11日專訊》