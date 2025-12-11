【ＦＯＣＵＳ】聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震撼彈

【FOCUS】鷹派減息？不，是鴿聲嘹亮--聯儲今年最後一次議息，不單一如預期減息25基點，並重啟技術性擴表每月400億美元，股債聞聲起舞。最值留意的是，繼8月Jackson Hole央行會議點名勞動力市場「奇怪的平衡」後，鮑威爾最新投下震撼彈，警告「就業數據可能遭嚴重誇大」。



*減息+買債，2019年「錢荒」可鑒*



10月被鮑威爾稱為「非板上釘釘」的減息「三連」，周四（11日．本港時間）凌晨仍如期而至，聯邦基金利率隨之降至3.5%-3.75%的三年最低。緊接本月1日結束縮表，聯儲並宣布周五（12日）起重啟購債，每月買入短期國債400億美元，以維持充裕的準備金供應。



從結束縮表到重新擴表，「急轉彎」相隔僅短短一個多星期，幾乎可謂昨日重現。回想2019年，聯儲於8月結束持續22個月的縮表，銀行體系準備金規模從2.3萬億美元高點降至1.4萬億美元，最終引發美元流動性緊張。隔夜回購利率(SOFR)於9月17日飆至創紀錄的5.25%，「錢荒」事件最終令鮑威爾於10月宣布啟動「有機擴表」，買入短期國債提供流動性。



那麼，眼下銀行體系準備金高逾2.8萬億美元，雖較2021年高峰時4.27萬億美元大幅回落，但遠高於2019年水平，何解聯儲要再啟短債購買？簡而言之即是風險管理，既為應對年底前可能的回購市場壓力，更為防範潛在的日圓套利拆倉潮。



*就業恐實為負值，QE5救K型經濟？*



儘管今次儲備管理型買債（Reserve Management Purchases，RMP)不同於量化寬鬆，但聯儲2019年10月啟動「有機擴表」，繼而2020年3月因應疫情祭出QE4，以古鑒今，QE5是否正在路上 ？



蛛絲馬跡或就在鮑威爾的最新講話，他在議息後記者會上稱，聯儲工作人員報告認為，政府數據或高估了每月新增就業職位多達6萬個，意味實際每月新增就業職位為減少2萬個，「這是一個複雜、不尋常且困難的局面……就業增長實際上可能為負值。」



此可謂是他繼Jackson Hole央行會議時稱，「就業面臨的下行風險正在上升，如果成為現實，可能迅速以裁員人數大幅增加和失業率上升的形式出現」之後，最嚴重的警告。ADP（俗稱小非農）的數據亦顯示，11月美國私人小型企業裁員高達12萬人，穆迪分析同警告，許多底層美國人「生活在財務邊緣」，就業衰退即將到來。