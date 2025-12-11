  • 會員
11/12/2025 18:15

【中經會】會議：明年繼續適度寬鬆，靈活高效運用降準降息等多種政策工具

▷ 中央經濟工作會議12月10-11日在北京舉行，習近平出席
▷ 會議提出明年繼續適度寬鬆貨幣政策，靈活運用降準降息工具
▷ 要求保持必要財政赤字、債務總規模及支出總量

　　中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。

*保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量*

　　會議指出，明年經濟工作在政策取向上，要堅持穩中求進、提質增效，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度，提升宏觀經濟治理效能。要繼續實施更加積極的財政政策。保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量，加強財政科學管理，優化財政支出結構，規範稅收優惠、財政補貼政策。重視解決地方財政困難，兜牢基層「三保」底線。嚴肅財經紀律，堅持黨政機關過緊日子。

*引導金融機構加力支持擴大內需等重點領域*

　　要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準降息等多種政策工具，保持流動性充裕，暢通貨幣政策傳導機制，引導金融機構加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。要增強宏觀政策取向一致性和有效性。將各類經濟政策和非經濟政策、存量政策和增量政策納入宏觀政策取向一致性評估。健全預期管理機制，提振社會信心。

*實施更加積極有為宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性*

　　會議強調，做好明年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，實現「十五五」良好開局。

　　此外，會議要求，要做好歲末年初重要民生商品保供工作，關心困難群眾生產生活，堅決防範遏制重特大事故發生。
《經濟通通訊社11日專訊》

