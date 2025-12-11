  • 會員
11/12/2025 17:49

【中經會】會議部署八大任務，首要「堅持內需主導」，並要科技創新、整治內捲、擴大開放

▷ 中央經濟工作會議12月10-11日北京召開
▷ 部署八大任務含內需主導、科技創新、擴大開放
▷ 具體措施含城鄉增收計劃、清理企業欠款、海南自貿港建設

　　據《新華社》報道，中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席會議。

　　會議確定，明年經濟工作抓好八大重點任務，其中前四大任務為：

*制定實施城鄉居民增收計劃，推動投資止跌回穩*

　　一是堅持內需主導，建設強大國內市場。深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計劃。擴大優質商品和服務供給。優化「兩新」政策實施。清理消費領域不合理限制措施，釋放服務消費潛力。推動投資止跌回穩，適當增加中央預算內投資規模，優化實施「兩重」項目，優化地方政府專項債券用途管理，繼續發揮新型政策性金融工具作用，有效激發民間投資活力。高質量推進城市更新。

*加緊培育壯大新動能，深化拓展「人工智能+」*

　　二是堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能。制定一體推進教育科技人才發展方案。建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心。強化企業創新主體地位，完善新興領域知識產權保護制度。制定服務業擴能提質行動方案。實施新一輪重點產業鏈高質量發展行動。深化拓展「人工智能+」，完善人工智能治理。創新科技金融服務。

*加緊清理拖欠企業帳款，深入推進中小金融機構減量提質*

　　三是堅持改革攻堅，增強高質量發展動力活力。制定全國統一大市場建設條例，深入整治「內捲式」競爭。制定和實施進一步深化國資國企改革方案，完善民營經濟促進法配套法規政策。加緊清理拖欠企業帳款。推動平台企業和平台內經營者、勞動者共贏發展。拓展要素市場化改革試點。健全地方稅體系。深入推進中小金融機構減量提質，持續深化資本市場投融資綜合改革。

*推進海南自貿港建設，深化外商投資促進體制機制改革*

　　四是堅持對外開放，推動多領域合作共贏。穩步推進制度型開放，有序擴大服務領域自主開放，優化自由貿易試驗區布局範圍，扎實推進海南自由貿易港建設。推進貿易投資一體化、內外貿一體化發展。鼓勵支持服務出口，積極發展數字貿易、綠色貿易。深化外商投資促進體制機制改革。完善海外綜合服務體系。推動共建「一帶一路」高質量發展。推動商簽更多區域和雙邊貿易投資協定。
《經濟通通訊社11日專訊》

