金隅集團(02009)聘徐傳輝任副總經理，不再任總經理助理

金隅集團(02009)(滬:601992)公布，聘任徐傳輝為副總經理，任期與第七屆董事會任期一致。同時徐傳輝不再擔任集團總經理助理職務。



該集團指，薪酬與提名委員會已審議認為徐傳輝具備與行使職權相適應任職條件，及符合規定。徐傳輝現兼任北京金隅投資物業管理集團黨委書記、董事長，他先後在北京建材集團總公司、北京金隅物業管理及北京高嶺房地產開發等單位工作。

《經濟通通訊社11日專訊》