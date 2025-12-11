  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

11/12/2025 08:38

中國宏橋(01378)獲深交所併購重組委通過，宏創控股發新股購買宏拓實業

　　中國宏橋(01378)公布，有關持約22.65%股權的宏創控股(深:002379)擬向宏拓實業現有股東包括集團附屬公司魏橋鋁電發行新股，以購買其持有宏拓實業股份，深圳證券交易所併購重組審核委員會於昨日召開的今年第14次併購重組審核委員會審議會議上，審核通過有關交易事項。

　　該集團指，有關交易須待有關先決條件獲達成及/或豁免後，包括中國證監會同意註冊後方可實施。
《經濟通通訊社11日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45

大國博弈

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

05/12/2025 16:43

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區