中國宏橋(01378)獲深交所併購重組委通過，宏創控股發新股購買宏拓實業

中國宏橋(01378)公布，有關持約22.65%股權的宏創控股(深:002379)擬向宏拓實業現有股東包括集團附屬公司魏橋鋁電發行新股，以購買其持有宏拓實業股份，深圳證券交易所併購重組審核委員會於昨日召開的今年第14次併購重組審核委員會審議會議上，審核通過有關交易事項。



該集團指，有關交易須待有關先決條件獲達成及/或豁免後，包括中國證監會同意註冊後方可實施。

《經濟通通訊社11日專訊》