君實生物(01877)控股股東兼董事長熊俊累斥384萬人幣，增持10萬A股

君實生物(01877)(滬:688180)公布，控股股東、實際控制人之一兼董事長熊俊截至昨天通過上海證券交易所系統以集中競價方式累計增持10萬股A股，約佔總股本的0.01%，累計成交總額383.84萬元人民幣。



該集團指，熊俊增持計劃尚未實施完畢，他將繼續按照相關增持計劃，擇機增持股份。截至昨日，熊俊、熊鳳祥及其一致行動人合計持有17.93%股權。

《經濟通通訊社11日專訊》