藍思科技(06613)意向收購服務器機櫃產銷公司95%股權，或成須予公布交易

藍思科技(06613)(深:300433)公布，與呂松壽訂意向協議，收購呂松壽所持裴美高國際100%股權。若潛在交易落實，可能構成須予公布交易。



該集團指，裴美高國際持有元拾科技約95.1%股權，從事服務器機櫃及服務器液冷模組產銷業務。該集團對收購作盡職審查。

《經濟通通訊社11日專訊》