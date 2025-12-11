《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(10日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|1708.99
|貴州茅台
|(600519)
|1485.35
|工業富聯
|(601138)
|1356.57
|海光信息
|(688041)
|1326.09
|招商銀行
|(600036)
|1061.15
|紫金礦業
|(601899)
|1054.76
|藥明康德
|(603259)
|938.12
|瀾起科技
|(688008)
|832.92
|德科立
|(688205)
|828.18
|兆易創新
|(603986)
|819.01
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3152.93
|新易盛
|(300502)
|3134.87
|寧德時代
|(300750)
|2117.87
|陽光電源
|(300274)
|2017.16
|天孚通信
|(300394)
|1752.51
|勝宏科技
|(300476)
|1673.95
|東山精密
|(002384)
|1576.02
|立訊精密
|(002475)
|1196.20
|匯川技術
|(300124)
|1130.23
|航天發展
|(000547)
|857.29
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社11日專訊》
【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情